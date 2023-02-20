У боротьбі за 18-річного таланта "червоних" зійдуться Іспанія та Сербія, інформує AS. Байчетіч став справжнім відкриттям нинішнього сезону, увірвавшись до основи Ліверпуля. Юрген Клопп не може натішитись прогресом юного півзахисника, який вже награв 15 матчів та відзначився одним голом.

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Питання про національну збірну залишається відкритим. Байчетіч народився у Віго. Його батько, Срджан, також був професіональним футболістом, хоча й не досягнув особливих успіхів. Байчетіч-старший працював тренером у структурі Сельти та одружився з іспанкою. Срджан переконує сина обрати Сербію, проте Іспанія не збирається так просто поступатися.

Новий тренер "Фурії" Луїс де ла Фуенте дуже пильно стежить за Байчетічем і може незабаром викликати його. На юнацькому рівні Стефан захищав кольори саме іспанців. Піренейці бояться проґавити чергового таланта, як це вже ставалося з Хакімі (Марокко), Гарначо (Аргентина) чи Альваро Родрігесом (Уругвай).

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