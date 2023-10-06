Бешикташ вирішив змінити тренера через кілька місяців після старту сезону.

Турецький клуб в четвер, 5 жовтня, програв в другому турі Ліги конференцій Лугано. Бешикташ мав перевагу у два м'ячі, але наприкінці зустрічі пропустив тричі.

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Як повідомляє офіційний сайт "чорних орлів", керівництво клубу вирішило звільнити тренера Шенола Гюнеша після образливої поразки. Очільники Бешикташа вважають, що їхній команді не вистачає "свіжої крові". Турецький фахівець працював з "чорними орлами" з жовтня минулого року.

Бешикташ посідає третю сходинку у своїй групі в Лізі конференцій, маючи один бал. В національному чемпіонаті команда перебуває на четвертому місці з 13 очками. Вони відстають від першої сходинки на вісім пунктів.

Нагадаємо, що саме Бешикташ не пустив Динамо до єврокубків. За підсумками двох матчів кваліфікаційного раунду кияни програли 2:4.

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