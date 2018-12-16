Кривдник Динамо Травнік може змінити Яблонец на АПЛ

Півзахисник чеського Яблонця Міхал Травнік може переїхати до англійської Прем'єр-ліги.

Фулхем і Ньюкасл стежать за грою 24-річного чеха, повідомляє Daily Mail.

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За інформацією видання, також на Травніка претендують німецький Аугсбург і московський ЦСКА. Орієнтовна вартість атакувального півзахисника – 4 млн фунтів.

Міхал Травнік проводить свій найкращий сезон у кар'єрі. У його активі 24 матчі у всіх турнірах, у яких він забив 10 м'ячів. Зокрема, Травнік відзначився результативними діями в обох поєдинках Ліги Європи проти київського Динамо: у Чехії він забив, а в Києві – віддав результативну передачу на Долежала.