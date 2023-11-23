Сергій Суханов продовжив контракт з Оболонню, повідомляє Sport.ua.

Легендарний український клуб пропустить ще один сезон, – джерело

28-річний універсал, який може зіграти на позиціях захисника, півзахисника та форварда, підписав нову угоду до 30 червня 2025 року (попередня спливала 30 листопада).

Нагадаємо, Суханов повернувся до Оболоні у лютому 2023-го з Чорноморця та разом із "пивоварами" завоював путівку до УПЛ. Всеукраїнську славу гравець здобув завдяки голу у ворота Динамо, який вибив "біло-синіх" з 1/8 фіналу Кубка України.

У поточному сезоні він провів за Оболонь 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 м'ячі. Transfermarkt оцінює його у 150 тисяч євро.

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