Сергей Суханов продлил контракт с Оболонью, сообщает Sport.ua.

Легендарный украинский клуб пропустит еще один сезон, – источник

28-летний универсал, который может сыграть на позициях защитника, полузащитника и форварда, подписал новое соглашение до 30 июня 2025 года (предыдущее истекало 30 ноября).

Напомним, Суханов вернулся в Оболонь в феврале 2023-го из Черноморца и вместе с "пивоварами" завоевал путевку в УПЛ. Всеукраинскую славу игрок получил благодаря голу в ворота Динамо, который выбил "бело-синих" из 1/8 финала Кубка Украины.

В текущем сезоне он провел за Оболонь 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча. Transfermarkt оценивает его в 150 тысяч евро.

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