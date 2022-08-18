Полтавці провели спаринг з аматорським Севлюшем, оформивши нищівну перемогу. Читайте звіт про поєдинок на Футбол 24.

Товариський матч.

Ворскла – Севлюш – 10:1

Голи: Степанюк, (4 голи), Феліпе, Олійник, гравець на перегляді, Марлісон, (3 голи)

Ворскла завершує підготовку до нового сезону УПЛ та провела спаринг із Севлюшем з Виноградова. Представник елітного дивізіону наочно продемонстрував різницю в класі, відвантаживши у ворота суперника 10 м'ячів.

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Особливо доклались Степанюк та Марлісон – покер та хет-трик відповідно. Руслан до того ж не зміг реалізувати пенальті. За полтавців також відзначались Феліпе, Олійник та гравець, який перебуває на перегляді.

Додамо, що Ворскла починає експериментальний сезон УПЛ в умовах війни поєдинком з Зорею.

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