Кривбас готується підписати українського півзахисника Юрія Вакулка, повідомляє "ТаТоТаке".

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25-річний хавбек, який нещодавно повернувся з Риги (за яку виступав з літа 2021 року), підпише з командою Юрія Вернидуба угоду у статусі вільного агента.

Окрім того, клуб ухвалив рішення попрощатися з нападником Олексієм Хобленком, який минулий сезон провів в оренді в Карпатах. До слова, 29-річним екс-форвардом Динамо цікавиться декілька представників УПЛ (його контракт з Кривбасом чинний до 30 червня 2024 року, а Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро).

Нагадаємо, Кривбас розпочне виступи у новому сезоні УПЛ вже у неділю, 30 липня, виїзним матчем проти Олександрії.

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