Криворіжці продовжують верстати календар контрольних матчів в рамках підготовки до другої частини сезону 2022/23.

Як повідомлялось раніше, Кривбас другі та треті зимові збори проведе у Туреччині. Перший етап закордонної підготовки пройде в Белеку, другий – в Ларі. Турецький виїзд триватиме місяць – з 20 січня по 20 лютого.

Кривбас визначився з місцем проведення зимових зборів – підопічні Вернидуба зіграють 9 спарингів

За повідомленням офіційного сайту криворіжців, підопічні Юрія Вернидуба на других зборах проведуть 3 контрольні поєдинки. Суперниками "біло-червоно-чорних" будуть: болгарський Хебир, північномакедонська Струга і косовська Дріта.

Розклад спарингів Кривбаса на другому зборі виглядає наступним чином:

24 січня – Кривбас – Хебир

27 січня – Кривбас – Струга

30 січня – Кривбас – Дріта

Нагадаємо, на зимову паузу криворіжці пішли на 9-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 18 очок.

"Сиджу у підвалі, а братова присилає мені "С днем победы": відроджував Пахтакор, став своїм у Карпатах, відмовив Динамо