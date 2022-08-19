Захисник Володимир Якімець продовжить кар'єру у Кривбасі, повідомляє офіційний сайт "біло-червоно-чорних".

Вернидуб не вірить у безпеку на стадіонах Києва та Львова – наставник Кривбаса назвав пріоритетну для себе арену

24-річний оборонець підписав з командою Юрія Вернидуба контракт терміном на 3 роки. У новому клубі він виступатиме під номером 24.

Нагадаємо, Якімець – вихованець львівського футболу. Професіональну кар'єру розпочав у Шахтарі у 2017 році, де протягом трьох сезонів виступав у молодіжному чемпіонаті України U-19. Згодом один сезон провів у Карпатах, звідки перебрався у Львів. Минулого сезону провів за "містян" 20 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 1 асист. Виступав за збірні України U-18 (4 матчі), U-19 (3 матчі) та U-21 (5 матчів). Transfermarkt оцінює гравця у 500 тисяч євро.

У лігві ворога: Коваль зупиняв Мілевського і виходив в ЛЧ, а зараз живе в Придністров'ї – як він до цього докотився?