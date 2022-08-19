Защитник Владимир Якимец продолжит карьеру в Кривбассе, сообщает официальный сайт "бело-красно-черных".

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24-летний защитник подписал с командой Юрия Вернидуба контракт сроком 3 года. В новом клубе он будет выступать под номером 24.

Напомним, Якимец – воспитанник львовского футбола. Профессиональную карьеру начал в Шахтере в 2017 году, где в течение трех сезонов выступал в молодежном чемпионате Украины U-19. После этого один сезон провел в Карпатах, откуда перебрался во Львов. В прошлом сезоне провел за "горожан" 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. Выступал за сборные Украины U-18 (4 матча), U-19 (3 ​​матча) и U-21 (5 матчей). Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.

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