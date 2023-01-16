Кривбас офіційно попрощався з легіонером – він першим повернувся у команду Вернидуба попри війну
"Біло-червоно-чорні" розірвали контракт з Драганом Ловрічем.
Хорватський центральний захисник Драган Ловріч покинув Кривбас, повідомляє офіційний сайт криворіжців.
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Співпраця з 27-річний футболістом була припинена за взаємною згодою сторін.
Нагадаємо, Ловріч перейшов у Кривбас у серпні 2021 року. На початку повномасштабного нападу Росії він покинув український клуб, однак у липні 2022-го знову повернувся, ставши першим легіонером, який приєднався до команди після приходу Юрія Вернидуба на посаду головного тренера.
Загалом за криворіжців провів 15 матчів, в яких забив 1 гол (8 матчів в УПЛ, 6 – у Першій лізі та 1 – у Кубку України). Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.
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