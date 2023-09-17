Кривбас – Верес – 2:1 – відео голів та огляд гри
22:24 - Читать на русском
Кривбас на останніх хвилинах здолав Верес у матчі 7-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі Кривбас – Верес на "Футбол 24".
85’ Хрвоє Іліч
Валерій Кучеров 34’
34’ Валерій Кучеров
85’ Хрвоє Іліч
Кривбас повів у рахунку на 11 хвилині – Бескоровайний першим зреагував на м'яч після сейву Паста. Верес відігрався ближче до кінця першої половини – Кучеров реалізував пенальті.
Кривбас на останніх хвилинах вирвав перемогу над Вересом та піднявся на друге місце в УПЛ
Усю другу половину Кривбас шукав шляхи до воріт Паста, аби вирвати перемогу. Це вдалось зробити аж на 85 хвилині – Дібанго прорвався з лівого флангу у штрафний, прострілив, а Іліч замкнув передачу, допомігши команді Вернидуба піднятись на друге місце.
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