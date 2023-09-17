Кривбас на останніх хвилинах здолав Верес у матчі 7-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі Кривбас – Верес на "Футбол 24".

Кривбас повів у рахунку на 11 хвилині – Бескоровайний першим зреагував на м'яч після сейву Паста. Верес відігрався ближче до кінця першої половини – Кучеров реалізував пенальті.

Кривбас на останніх хвилинах вирвав перемогу над Вересом та піднявся на друге місце в УПЛ

Усю другу половину Кривбас шукав шляхи до воріт Паста, аби вирвати перемогу. Це вдалось зробити аж на 85 хвилині – Дібанго прорвався з лівого флангу у штрафний, прострілив, а Іліч замкнув передачу, допомігши команді Вернидуба піднятись на друге місце.