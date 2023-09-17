Кривбасс на последних минутах одолел Верес в матче 7-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи Кривбасс – Верес на "Футбол 24".

Кривбасс повел в счете на 11 минуте – Бескоровайный первым среагировал на мяч после сейва Паста. Верес отыгрался ближе к концу первой половины – Кучеров реализовал пенальти.

Кривбасс на последних минутах вырвал победу над Вересом и поднялся на второе место в УПЛ

Всю вторую половину Кривбасс искал пути к воротам Паста, чтобы вырвать победу. Это удалось сделать аж на 85 минуте – Дибанго прорвался с левого фланга в штрафную, прострелил, а Илич замкнул передачу, помог команде Вернидуба подняться на второе место.