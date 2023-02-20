На вінгера збірної України Михайла Мудрика звалилась лавина критики за виступи у футболці Челсі.

22-річний українець провів уже 5 поєдинків за "синіх" (4 в АПЛ та 1 в ЛЧ), проте досі не відзначився результативними діями.

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Низка фанатів вдалась до критики, адже, на їхню думку, Мудрик поки не виправдовує заплачені за нього 70+30 мільйонів євро. Чимало хейту було у соцмережах, зокрема й в Instagram. Через це Михайло навіть обмежив доступ до коментарів під дописами.

Перервати невдалу серію та закрити роти критикам Мудрик матиме змогу 26 лютого. Челсі завітає в гості до Тоттенхема на матч 25 туру АПЛ.

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