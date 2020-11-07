В рамках 8-го туру АПЛ Лідс на виїзді розгромно поступився Крістал Пелас. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2020/21, 8-й тур

Крістал Пелас – Лідс – 4:1

Голи: Данн, 12, Езе, 22, Кошта, 42 (автогол), Айю, 70 – Бемфорд, 27

Челсі – Шеффілд Юнайтед – початок о 19:30

Лідс на виїзді зустрічався із Крістал Пелас. Господарі відкрили рахунок вже на 12-й хвилині завдяки голу Данна. Трохи згодом, на 22-й, Езе реалізував штрафний, пробивши точно у ліву дев'ятку – 2:0. У середині тайму гості змогли відквитати один гол – відзначився Бемфорд. Крістал Пелас не ослаблював тиску і перед перервою Кошта, намагаючись заблокувати передачу на дальню штангу, зрізав м'яч у власні ворота і записав до свого активу автогол – 3:1.

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У другому таймі темп гри заповільнився – "орли" грали на втримання результату. На 70-й Айю з меж штрафного майданчика пробив повз голкіпера і збільшив перевагу до розгромної. Після цього Лідс повністю захопив володіння м'ячем і відчайдушно намагався відігратись, але забити хоча б один гол у другому таймі підопічні Марсело Б'єлси не змогли.

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