Лондонський клуб у матчі 22 туру АПЛ з Брайтоном показав, як потрібно розбивати пресинг.

Крістал Пелас побудував розкішну комбінацію на 20 передач, яка завершилася голом. Команда Патріка Вієйра в пас вийшла з оборони, подолала пресинг (у Брайтона він один з найагресивніших в АПЛ), пройшла до чужих воріт і забила. Відзначився лідер лондонців Конор Галлагер. У мережі вже охрестили цей гол найкращим в історії Крістал Пелас.

Honestly, is this really Crystal Palace FC? pic.twitter.com/RpPgoTNHHZ — Matt ️ (@MattCPFC) January 14, 2022

Втім, загалом Крістал Пелас провів далеко не найкращий матч. Брайтон створив більше моментів (19:3 за ударами) і гостріше атакував. КП пощастило, що суперник не забив пенальті, а VAR скасував гол Мопе. Наприкінці матчу Брайтон заслужено зрівняв рахунок завдяки автоголу. Обидві команди приємно дивують у цьому сезоні.