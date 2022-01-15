Крістал Пелас забив "найкращий гол у своїй історії" – відео комбінації, якій позаздрить Гвардіола
Лондонський клуб у матчі 22 туру АПЛ з Брайтоном показав, як потрібно розбивати пресинг.
Крістал Пелас побудував розкішну комбінацію на 20 передач, яка завершилася голом. Команда Патріка Вієйра в пас вийшла з оборони, подолала пресинг (у Брайтона він один з найагресивніших в АПЛ), пройшла до чужих воріт і забила. Відзначився лідер лондонців Конор Галлагер. У мережі вже охрестили цей гол найкращим в історії Крістал Пелас.
Втім, загалом Крістал Пелас провів далеко не найкращий матч. Брайтон створив більше моментів (19:3 за ударами) і гостріше атакував. КП пощастило, що суперник не забив пенальті, а VAR скасував гол Мопе. Наприкінці матчу Брайтон заслужено зрівняв рахунок завдяки автоголу. Обидві команди приємно дивують у цьому сезоні.