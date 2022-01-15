Лондонский клуб в матче 22 тура АПЛ с Брайтоном показал, как нужно разбивать прессинг.

Кристал Пелас построил роскошную комбинацию на 20 передач, завершившуюся голом. Команда Патрика Виейра в пас вышла из обороны, преодолела прессинг (у Брайтона он один из самых агрессивных в АПЛ), прошла к чужим воротам и забила. Отличился лидер лондонцев Конор Галлагер. В сети уже окрестили этот гол лучшим в истории Кристал Пелас.

Honestly, is this really Crystal Palace FC? pic.twitter.com/RpPgoTNHHZ — Matt ️ (@MattCPFC) January 14, 2022

Впрочем, Кристал Пелас провел далеко не лучший матч. Брайтон создал больше моментов (19:3 по ударам) и острее атаковал. КП повезло, что соперник не забил пенальти, а VAR отменил гол Мопе. В конце матча Брайтон заслуженно сравнял счет благодаря автоголу. Обе команды приятно удивляют в этом сезоне.