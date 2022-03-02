Півзахисник Краснодара Гжегож Крихов'як зібрав усіх іноземців російського клубу та переконав їх достроково покинути команду, повідомляє Telegram-канал ШАХ і ШАХ.

Ракицький офіційно покинув Зеніт – абсурдне пояснення російського клубу

Іноземні футболісти одноголосно підтримали ідею розірвати свої контракти з росіянами через війну в Україні. Кілька днів тому УЄФА ухвалив рішення про виключення усіх російських клубів з європейських турнірів.

Нагадаємо, Україна вже тиждень веде війну з окупантами, і воїни ЗСУ дають гідну відсіч росіянам, наближаючи нашу перемогу.

Росія напала на Україну: Ракицький покидає країну військових злочинців, російських гравців карають в Європі (LIVE)