Крихов'як переконав легіонерів Краснодара розірвати контракти з російським клубом
Краснодар найближчим часом залишиться без іноземних футболістів.
Півзахисник Краснодара Гжегож Крихов'як зібрав усіх іноземців російського клубу та переконав їх достроково покинути команду, повідомляє Telegram-канал ШАХ і ШАХ.
Ракицький офіційно покинув Зеніт – абсурдне пояснення російського клубу
Іноземні футболісти одноголосно підтримали ідею розірвати свої контракти з росіянами через війну в Україні. Кілька днів тому УЄФА ухвалив рішення про виключення усіх російських клубів з європейських турнірів.
Нагадаємо, Україна вже тиждень веде війну з окупантами, і воїни ЗСУ дають гідну відсіч росіянам, наближаючи нашу перемогу.
Росія напала на Україну: Ракицький покидає країну військових злочинців, російських гравців карають в Європі (LIVE)