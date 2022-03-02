Краснодар в ближайшее время останется без иностранных футболистов.

Полузащитник Краснодара Гжегож Крыховяк собрал всех иностранцев российского клуба и убедил их досрочно покинуть команду, сообщает Telegram-канал ШАХ и ШАХ.

Ракицкий официально покинул Зенит – абсурдное объяснение российского клуба

Иностранные футболисты единогласно поддержали идею разорвать свои контракты с россиянами из-за войны в Украине. Несколько дней назад УЕФА принял решение об исключении всех российских клубов из европейских турниров.

Напомним, Украина уже неделю ведет войну с оккупантами, и воины ВСУ дают достойный отпор россиянам, приближая нашу победу.

Россия напала на Украину: Ракицкий покидает страну военных преступников, российских игроков наказывают в Европе (LIVE)