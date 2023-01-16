Кремонезе отримав нового тренера – на його місце Шевченко приходив у Дженоа
Місце звільненого Массіміліано Альвіні зайняв Давіде Баллардіні.
Після домашньої поразки від Монци (2:3) на тренерському містку Кремонезе відбулася рокіровка. Як інформує офіційний сайт клубу, Давіде Баллардіні замінив звільненого Массіміліано Альвіні. Офіційне представлення нового наставника команди відбудеться найближчими днями.
Найгірша команда Серії А звільнила тренера – жодної перемоги за 18 турів
Баллардіні підписав контракт до літа 2024 року. Він сам збере собі штаб із помічників. Сьогодні Баллардіні провів перше тренування.
Нагадаємо, що Кремонезе – єдина команда Серії А, яка досі не здобула жодної перемоги в цьому чемпіонаті.
Після 18 турів Кремонезе замикає турнірну таблицю Серії А. В активі команди – всього лише 7 набраних очок.
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