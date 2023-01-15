Головний тренер Массіміліано Альвіні та його штаб звільнені від своїх обов'язків, інформує офіційний сайт "тигрів".

Український кіпер змінив черговий клуб в Італії – його наставником стане легендарний екс-партнер Шевченка

Минулого сезону Кремонезе посів друге місце Серії В і вийшов у еліту, але влітку попрощався з наставником Фабіо Пекк'єю. На його місце запросили Альвіні, який зовсім не впорався з викликом. Команда йде на дні турнірної таблиці Серії А, так і не здобувши жодної перемоги за 18 турів. Останньою краплею стала серія з 4 поразок поспіль і домашня невдача проти іншого новачка – Монци (2:3).

Кремонезе продовжує виступи у Кубку Італії, де 17 січня зіграє проти Наполі. Наступний матч чемпіонату відбудеться 23 січня – виїзд до Болоньї.

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