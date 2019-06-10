Кравець: Якщо не переможемо Люксембург, звитяга над Сербією нічого не означатиме

Нападник збірної України Артем Кравець поділився очікуваннями від поєдинку проти Люксембургу в 4-му турі кваліфікації до Євро-2020.

"Настрою відпускного однозначно ні в кого немає, адже гра проти Люксембургу не менш важлива, ніж поєдинок проти Сербії.

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Нам обов'язково потрібно набрати три очки, адже, якщо цього не станеться, тоді попередня перемога нічого не буде означати. А вже після цього можна і відпочивати", – сказав Кравець в ефірі телеканалу "Футбол 1".

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Нагадаємо, збірна України зустрінеться з Люксембургом у 4-му турі кваліфікації до Євро-2020. Поєдинок відбудеться завтра, 10-го червня, початок матчу – о 21:45