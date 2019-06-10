Кравец: Если не победим Люксембург, победа над Сербией ничего не будет означать

Нападающий сборной Украины Артем Кравец поделился ожиданиями от поединка против Люксембурга в 4-м туре квалификации к Евро-2020.

"Настроения отпускного однозначно ни у кого нет, ведь игра против Люксембурга не менее важна, чем поединок против Сербии.

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Нам обязательно нужно набрать три очка, ведь если этого не произойдет, тогда предыдущая победа ничего не будет значить. А уже после этого можно и отдыхать", – сказал Кравец в эфире телеканала "Футбол 1".

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Напомним, сборная Украины встретится с Люксембургом в 4-м туре квалификации к Евро-2020. Поединок состоится завтра, 10-го июня, начало матча – в 21:45