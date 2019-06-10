toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
ПОРТУГАЛИЯ - НИДЕРЛАНДЫ УКРАИНА - ЛЮКСЕМБУРГ ЕВРО-2020 ШВЕЙЦАРИЯ - АНГЛИЯ

Кравец: Если не победим Люксембург, победа над Сербией ничего не будет означать

00:10 17 Читати українською
Кравец: Если не победим Люксембург, победа над Сербией ничего не будет означать
Артем Кравец / УАФ

Нападающий сборной Украины Артем Кравец поделился ожиданиями от поединка против Люксембурга в 4-м туре квалификации к Евро-2020.

 

"Настроения отпускного однозначно ни у кого нет, ведь игра против Люксембурга не менее важна, чем поединок против Сербии.

Украина – Люксембург: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Нам обязательно нужно набрать три очка, ведь если этого не произойдет, тогда предыдущая победа ничего не будет значить. А уже после этого можно и отдыхать", – сказал Кравец в эфире телеканала "Футбол 1".

Зинченко: Поединок с Люксембургом будет складываться совсем иначе, чем с Сербией

Напомним, сборная Украины встретится с Люксембургом в 4-м туре квалификации к Евро-2020. Поединок состоится завтра, 10-го июня, начало матча – в 21:45

blog_ava
ЧМ-2019 U-20: Эквадор выбил США, Южная Корея и Сенегал устроили настоящую драму
9 июня
1522
Теги
Украина - Люксембург Украина Украина Сборная Украины Евро-2020 Артем Кравец Артем Кравец
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
39
мин
Украина
21:45
Люксембург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук