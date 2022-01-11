Нападник Коньяспора Артем Кравець не зміг оминути увагою трагічний інцидент, в якому пішов з життя його одноклубник Ахмет Чалик.

"Спочивай з миром, Ахмете. Мені не вистачатиме тебе", – написав Кравець в Instagram, додавши спільну світлину з захисником.

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Додамо, що Чалик був одноклубником Артема в Коньяспорі – обидва гравці приєднались до турецького клубу в літнє трансферне вікно у 2020 році.

Нагадаємо, 27-річний футболіст загинув внаслідок ДТП – Чалик не впорався з кермуванням і вилетів з дороги. Отримані травми були несумісні з життям.

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