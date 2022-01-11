Нападающий Коньяспора Артем Кравец не смог обойти вниманием трагический инцидент, в котором ушел из жизни его одноклубник Ахмет Чалык.

"Почивай с миром, Ахмет. Мне будет не хватать тебя", – написал Кравец в Instagram, добавив совместное фото с защитником.

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Добавим, что Чалык был одноклубником Артема в Коньяспоре – оба игрока присоединились к турецкому клубу в летнее трансферное окно в 2020 году.

Напомним, 27-летний футболист погиб в результате ДТП – Чалык не справился с управлением и вылетел с дороги. Полученные травмы были несовместимы с жизнью.

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