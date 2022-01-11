27-річний футболіст загинув внаслідок ДТП, повідомляє NTVSpor. Аварія трапилась сьогодні вранці неподалік Анкари, столиці Туреччини.

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Чалик не впорався з кермуванням і вилетів з дороги. Отримані травми були несумісні з життям. Медики по приїзді констатували смерть. Керівництво клубу та члени сім'ї загиблого виїхали на місце події, а поліція розпочала розслідування інциденту.

Ахмет був відомий виступами за Генчлерберлігі, Галатасарай та збірну Туреччини (провів 8 матчів протягом 2015-2017 років). Останнім клубом Чалика був Коньяспор, у який він прийшов під час трансферного вікна 2020 разом з українцем Артемом Кравцем.

Фото з місця ДТП:

Eski futbolcumuz Ahmet Çalık'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevdiklerine ve Türk spor camiasına başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/HscuK743Ft — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 11, 2022