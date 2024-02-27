"Динамо не інертне. Просто Динамо правильно розставляє пріоритети у своїй трансферній політиці. І враховуючи, що в нашій країні все ж таки, не будемо забувати, йде повномасштабна війна, на мою суб'єктивну думку, витрачати величезні гроші на те, щоб підсилювати футбольні команди – це якось неетично з моральної точки зору.

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І Динамо старається знайти шляхи підсилення за нормальні, адекватні гроші, так, щоб команда цим підсиленням саме підсилилася. Щоб ця людина прийшла та допомогла досягти якихось результатів. А взяти когось задля того, аби тільки взяти, і щоб ця людина прийшла і закрила дорогу нашим молодим гравцям, які є у нас в школі, – а в нас є талановиті гравці, – я думаю, що це не потрібно", – сказав Кравець в ефірі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, Динамо під час зимового трансферного вікна не підписало жодного гравця, підсиливши склад лише вихованцями своєї Академії.

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