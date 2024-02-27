“Динамо не инертное. Просто Динамо правильно расставляет приоритеты в своей трансферной политике. И учитывая, что в нашей стране все же, не будем забывать, идет полномасштабная война, по моему субъективному мнению, тратить огромные деньги на то, чтобы усиливать футбольные команды – это как-то неэтично с моральной точки зрения.

Ультрас Динамо Загреб устроили яркий перфоманс в поддержку Украины – эмоциональные фото

И Динамо старается найти пути усиления за нормальные, адекватные деньги, так, чтобы команда этим усилением именно усилилась. Чтобы этот человек пришел и помог достичь каких-то результатов. А взять кого-то ради того, чтобы только взять, и чтобы этот человек пришел и закрыл дорогу нашим молодым игрокам, которые есть у нас в школе, – а у нас есть талантливые игроки, – я думаю, что это не нужно", – сказал Кравец в эфире УПЛ ТВ.

Напомним, Динамо во время зимнего трансферного окна не подписало ни одного игрока, усилив состав только воспитанниками своей Академии.

Динамо в "бермудском треугольнике": Ярмоленко близко, новые роли двух лидеров, место Супряги