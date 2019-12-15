Кравченко спрогнозував результат можливого поєдинку України та Росії на Євро-2020

Капітан СК Дніпро-1 Сергій Кравченко поділився думкою щодо можливого матчу України проти Росії на Євро-2020.

"Якщо така зустріч відбудеться, і збірні України та Росії зійдуться у плей-офф – це буде суперматч, з колосальним ажіотажем.

Збірна України перед виїздом на Євро-2020 зіграє один матч вдома

Україна зараз показує хороший футбол, і команда Росії непогано виглядає. Проте, збірна України зараз більш стабільна, вона у відбірковому циклі не програвала взагалі, а Росія двічі поступилася бельгійцям. Мій прогноз: підсумковий рахунок зустрічі – 2:0 на користь збірної України", – поділився Кравченко в інтерв'ю виданню Діалог.

Нагадаємо, збірні України та Росії здобули путівки на Євро-2020, але команди розвели по різних групах через політичні причини. Додамо, що фінальна частину турніру розпочнеться 12 червня і триватиме до 12 липня.

Результати жеребкування Євро-2020: Україна та інші збірні дізнались суперників