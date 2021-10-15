Голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін, схоже, може відновити виступи в чемпіонаті України. В його послугах зацікавлений харківський клуб.

Напередодні в іспанській пресі з'явилась інформація, що 22-річний воротар намагатиметься влітку покинути Мадрид. Причина начебто у відсутності ігрової практики.

Лунін влітку спробує покинути Реал, – Defensa Central

Як стверджує footballgazeta.com, на Луніна вже є сенсаційний претендент – Металіст. Харків'яни зацікавлені у підписанні Андрія і планують оформити перехід у літнє трансферне вікно. Сума складатиме 4 мільйони євро. Сам голкіпер ще має пропозиції з Іспанії та Європи.

Нагадаємо, контракт українця з Реалом розрахований до 2024 року. В поточному сезоні Андрій Лунін ще не провів жодного офіційного матчу і є дублером Тібо Куртуа.

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