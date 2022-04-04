Барселона мінімально здолала Севілью (1:0) в 30-му турі Прімери. Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Підопічні Хаві Ернандеса протягом всього поєдинку переважали андалусійців і створили чимало моментів. Та лише один був реалізований. Педрі перед штрафним розібрався з двома візаві й чітко пробив у дальній кут.

Барселона завдяки ефектному голу Педрі перемогла Севілью, піднявшись на друге місце в Ла Лізі

Барселона завдяки перемозі вперше за тривалий час повернулась на другу сходинку турнірної таблиці Ла Ліги. Відставання від Реала при одному матчі в запасі складає 12 пунктів. Севілья ж опустилась на 4 місце.