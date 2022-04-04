Барселона минимально одолела Севилью (1:0) в 30-м туре Примеры. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Подопечные Хави Эрнандеса в течение всего поединка превалировали андалусийцев и создали немало моментов. Но только один был реализован. Педри перед штрафным разобрался с двумя визави и четко пробил в дальний угол.

Барсело на благодаря эффектному голу Педри победила Севилью, поднявшись на второе место в Ла Лиге