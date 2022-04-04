Красивый победный гол Педри в видеообзоре матча Барселона – Севилья
10:53 - Читати українською
Барселона минимально одолела Севилью (1:0) в 30-м туре Примеры. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
Подопечные Хави Эрнандеса в течение всего поединка превалировали андалусийцев и создали немало моментов. Но только один был реализован. Педри перед штрафным разобрался с двумя визави и четко пробил в дальний угол.
Барсело на благодаря эффектному голу Педри победила Севилью, поднявшись на второе место в Ла Лиге
Барселона благодаря победе впервые за долгое время вернулась на второе место турнирной таблицы Ла Лиги. Отставание от Реала при одном матче в запасе составляет 12 пунктов. Севилья же опустилась на 4-е место.
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