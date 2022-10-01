"Треба спочатку спростувати інформацію про те, що Петраков заробляє у збірній Україні 100 тисяч на рік. Я давно говорив, що це неправда.

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Приблизно такою, за іронією долі, була зарплата Петракова після перемоги збірної на молодіжному чемпіонаті світу. Саме такою є зарплата Ротаня зараз у молодіжній збірній. Це дві приблизно рівні зарплати, і це якраз 100 тисяч на рік.

У головній збірній Петраков заробляє приблизно вдвічі більше, і, як я вже казав, йому було запропоновано ще вдвічі більше ніж ця сума, але він сам відмовився. Він вважав, що для скромної людини, для людини, яка ще нічого не досягла, зарплата приблизно в 35-40 тисяч на місяць – це занадто", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Петраков очолив "синьо-жовтих" минулого літа, але не зумів вивести збірну на ЧС-2022 та повернутись в еліту Ліги націй. Його контракт розрахований до кінця поточного року.

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