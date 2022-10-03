"Если по пятибалльной системе, то где-то на три с плюсом. Поставленные цели не были достигнуты. Хотя надо понимать, что последние пол года нам было не до футбола, из-за войны, в которой Россия напала на Украину. Но при этом мы нашли в себе силы и возможности, чтобы сохранить сборную, сохранить атмосферу, которая присутствовала в национальной команде.

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Кто был лучшим в составе сборной Украины в матчах плей-офф отбора ЧМ-2022 и Лиге наций? Я не стал бы кого-то выделять, поскольку у нас была одна общая цель, которая не была достигнута. Неправильно выделять на этом фоне одного или двух футболистов. Виноваты все.

Я хотел бы, чтобы на месте Петракова появился какой-то новый, амбициозный тренер, но по состоянию на сегодняшний день лучшей кандидатуры я пока не вижу. Просто в этой ситуации мы не можем себе позволить пригласить какого-то другого серьезного специалиста. Сейчас в Украину сложно кого-то заманить, поэтому нужно выходить из реалий, а они такие, что Петраков не будет худшей кандидатурой на этот пост", – сказал Гецко в комментарии Zbirna.com.

Напомним, Петраков возглавил "сине-желтых" прошлым летом, но не сумел вывести сборную на ЧМ-2022 и вернуться в элиту Лиги наций. Его контракт рассчитан до конца текущего года.

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