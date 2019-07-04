Роббен оголосив про завершення кар'єри

Екс-зірка Баварії і збірної Нідерландів Ар'єн Роббен вирішив не продовжувати кар'єру після закінчення контракту з мюнхенським клубом.

"Я багато думав в останні кілька тижнів. Всі знають, що я взяв час, щоб зробити зважене рішення про своє майбутнє після останнього матчу за Баварію. І я вирішив закінчити свою кар'єру професіонального футболіста.

Роббен та Рібері забили в останньому матчі за Баварію у Бундеслізі

Без всяких сумнівів, це найскладніше рішення в моїй кар'єрі. Рішення, де серце і розум зійшлися. Любов до гри і переконаність, що ти все ще можеш впоратися з цілим світом протистояла реальності, в якій не все відбувається так, як ти хочеш. Ти більше не 16-річний хлопчина, який поняття не має, що таке травми", – цитує Роббена nos.nl.

Нагадаємо, півзахисник покинув Баварію цього міжсезоння після закінчення контракту. Екс-гравець збірної Нідерландів провів у Мюнхені 10 років. Окрім Баварії, Роббен за свою кар'єру встиг пограти за Гронінген, ПСВ, Челсі та Реал.

Чемпіон світу, тріумфатор Ліги чемпіонів, паризький скандаліст і геній без "Золотого м'яча": топ-10 вільних агентів літа