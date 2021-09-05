У рамках 5-го туру кваліфікації на чемпіонат світу-2022 збірна Ізраїлю вдома декласувала команду Австрії. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих миттєвостей поєдинку.

Кваліфікація ЧС-2022, 5-й тур, група F

Ізраїль – Австрія – 5:2

Голи: Соломон, 5, Даббур, 20, Захаві, 33, 90+1, Вайссман, 59 – Баумгартнер, 42, Арнаутовіч, 55

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"Синьо-білі" шокували гостей трьома голами в першій третині гри. Спершу Манор Соломон феноменально забив у дальню дев'ятку з кута штрафного. Далі Мунас Даббур замкнув дальню стійку після прострілу Менахема. А на 33-й Еран Захаві обікрав оборонця у центрі поля і реалізував вихід віч-на-віч.

Австрійці, однак, знайшли в собі сили відіграти два м'ячі. На 42-й Крістоф Баумгартнер елегантно підсік сферу над воротарем у своєму "буліті". На старті ж другої половини розрядив свою гармату Марко Арнаутовіч.

Та розвинути свій успіх альпійці не змогли. Більше того, пропустили ще двічі: Шон-Залман Вайссман поклав у дев'ятку з лінії штрафного, а Захаві ніхто не завадив оформити дубль в ендшпілі.

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