У рамках 5-го туру кваліфікації на чемпіонат світу-2022 нідерландці вдома розтрощили команду Чорногорії. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

Під завісу першого тайму Мемфіс Депай заробив одинадцятиметровий і самотужки впевнено його реалізував. А після перерви почався погром.

Україна – Франція – 1:1 – відео голів та огляд матчу

На 62-й нападник Барселони потужно пробив у ближній кут після скидки Гакпо – кіпер був безсилим. Згодом вихід віч-на-віч із Саркічем після передачі Бергейса реалізував Джорджініо Вейналдум. А добив чорногорців Коді Гакпо. На 76-й хвилині нападник ПСВ елегантно поклав у дальній кут із лінії штрафного після пасу Маласії.

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