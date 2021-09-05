Квалификация ЧМ-2022, 5-й тур, группа F

Израиль – Австрия – 5:2

Голы: Соломон, 5, Даббур, 20, Захави, 33, 90+1, Вайссман, 59 – Баумгартнер, 42, Арнаутович, 55

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"Сине-белые" шокировали гостей тремя голами в первой трети игры. Сначала Манор Соломон феноменально забил в дальнюю девятку с угла штрафной. Далее Мунас Даббур замкнул дальнюю штангу после прострела Менахема. А на 33-й Эран Захави обокрал защитника в центре поля и реализовал выход один на один.

Австрийцы, однако, нашли в себе силы отыграть два мяча. На 42-й Кристоф Баумгартнер элегантно подсек сферу над вратарем в своем "буллите". На старте же второй половины разрядил свою пушку Марко Арнаутович.

И развить свой успех альпийцы не смогли. Более того, пропустили еще дважды: Шон-Залман Вайссман уложил в девятку с линии штрафной, а Захави никто не помешал оформить дубль в эндшпиле.

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