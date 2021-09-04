У суботу, 4 вересня, в рамках кваліфікації на ЧС-2022 відбулись 2 поєдинки групи А. Звіт про зустрічі читайте у цій новині на Футбол 24.

Відбір до ЧС-2022

Сербія – Люксембург – 4:1

Голи: Мітровіч, 22, 35, Шано, 80 (аг), Міленковіч, 90+6 – О. Тілль, 77

Вилучення: Жерсон (Люксембург), 90+5

Ірландія – Азербайджан – 1:1

Голи: Даффі, 87 – Махмудов, 45+1

ЧС-2022, відбір: Холанд голом допоміг Норвегії захопити лідерство, дебютна перемога Карпіна

Ірландія й Азербайджан розійшлись гольовим миром. Попри мінімальну перевагу у першому таймі підопічні Стівена Кенні пропустили. Махмудову вдалось відзначитись на останніх миттєвостях 45-хвилинки. По перерві острів'яни побігли відігруватись. Це їм вдалось аж на 87-й хвилині – рятівником став Даффі.

1:1 – Ірландія й Азербайджан набрали перші залікові бали у кваліфікації й розташувались на четвертій і п'ятій сходинках групи А відповідно.

Сербія приймала на домашньому полі головну команду Люксембурга. Підопічні Драгана Стойковіча захопили ініціативу на правах господарів, але й гості нерідко огризались. Втім, вийшли вперед у зустрічі саме серби. Це забив Мітровіч, отримавши чудовий розрізний пас із глибини від Мілінковіча-Савіча й реалізувавши вихід віч-на-віч із голкіпером.

Люксембург намагався відігратись ще до перерви, але пропустив. Мітровічу вдалось подвоїти перевагу своєї команди – Алєксандар після ідеальної подачі Костіча з лівого флангу ударом головою з лінії воротарського майданчика розстріляв Моріса. По перерві Люк Хольц випустив замість Енеса Махмутовіча, який грає за Львів, представника Ворскли Олів'є Тілля. І це дало результат. На 77-й півзахиснику вдався шедевральний постріл з-за меж штрафного удару після відскоку від Жерсона Родрігеса. Але всі надії на камбек поховали Шано, який наприкінці зустрічі записав до свого пасиву автогол, і Міленковіч, який забив головою.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Сербії з рахунком 4:1, що допомогло їй очолити квінтет з десятьма заліковими балами. Люксембург із шістьма очками залишився третім.

Фінляндія здобула мінімальну перемогу над Казахстаном, потіснивши Україну з другого місця у групі