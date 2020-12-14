"Цей візит суто дружній, скористався тим, що я у відпустці в Києві. Домовилися з президентом Руху. Він запросив на останню гру клубу на кілька днів.

Мілевський: Мені хочеться завершити кар'єру в Україні, але за копійки грати я не буду

Яке моє бажання? Козловський – мій друг, я б із задоволенням залишився б тут у Львові і допоміг команді. Чи допоможе Мілевський Руху? Допоможу, чом би й ні. Я дивився гру проти СК Дніпро-1 і уявляв себе на полі. Я думаю, що якби пройшов збори з командою, то тут не загубився б точно", – запевнив Мілевський у коментарі Великому футболу.

Нагадаємо, Мілевський перебуває у статусі вільного агента. Рух завершив першу частину УПЛ на 12 сходинці.

Рух на очах Мілевського розбив СК Дніпро-1 і здобув першу перемогу в УПЛ – команда Йовічевіча зимуватиме останньою