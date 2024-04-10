"Вихід на останні хвилини матчу проти ЛНЗ? Я отримав іншу травму, тому лікував ще одну. Зараз почуваюсь краще в плані свого здоров’я, але у фізичному плані потрібно додатково працювати, щоб набрати кондиції. Я пропустив майже півтора місяця, був без тренувань і тому зараз важко.

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Що думаю про матч з ЛНЗ? Ми зіграли внічию, але я вважаю, що для Динамо кожне втрачене очко – це як поразка. Будемо робити висновки і щось будемо відпрацьовувати на тренуваннях і думаю, що все буде добре.

Чи думали щодо складного календаря та суперників із топ-5? Ні, ми готуємось до Олександрії, а після Олександрії вже будемо думати про наступні матчі. Ми не можемо думати про Кривбас, Шахтар чи СК Дніпро-1, не зігравши ще навіть з Олександрією, тому ми працюємо від матчу до матчу", – наводить слова Буяльського Динамоманія.

Загалом, Віталій провів 20 матчів за Динамо в цьому сезоні, в яких відзначився 7 голами та 9 асистами.

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