"Выход на последние минуты матча против ЛНЗ? Я получил другую травму, поэтому лечил еще одну. Сейчас чувствую себя лучше в плане своего здоровья, но в физическом плане нужно дополнительно работать, чтобы набрать кондиции. Я пропустил почти полтора месяца, был без тренировок и поэтому сейчас трудно.

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Что думаю о матче с ЛНЗ? Мы сыграли вничью, но я считаю, что для Динамо каждое потерянное очко – это как поражение. Будем делать выводы и что-то будем отрабатывать на тренировках и думаю, что все будет хорошо.

Думали ли о сложном календаре и соперниках из топ-5? Нет, мы готовимся к Александрии, а после Александрии уже будем думать о следующих матчах. Мы не можем думать о Кривбассе, Шахтере или СК Днепр-1, не сыграв еще даже с Александрией, поэтому мы работаем от матча к матчу", – приводит слова Буяльского Динамомания.

В общем, Виталий провел 20 матчей за Динамо в этом сезоне, в которых отметился 7 голами и 9 ассистами.

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