"В теорії ми виглядаємо головним фаворитом групи, з нашими гравцям, підбором виконавців, тренерським штабом. Однак на практиці я б не наважився сказати, що збірна України на дві голови сильніша за всіх і в Лізі націй на нас чекає легка прогулянка.

Маркевич прокоментував результати жеребкування для збірної України у Лізі націй

Я впевнений, що кожен з матчів для збірної України буде дуже непростим, але я вірю в успіх нашої команди, що ми виграємо групу та піднімемося в Лігу А. Як мінімум таке завдання має стояти перед нашою командою та повинно бути зоною відповідальності футболістів та тренерського штабу", – поділився Вацко у програмі Вацко On Air.

Нагадаємо, до групи B1 у Лізі націй потрапили збірні Чехії, України, Албанії та Грузії. Груповий етап Ліги націй повинен відбутися з 5-7 вересня по 7-19 листопада 2024 року. Плей-офф складатиметься з двох матчів – 17-25 березня 2025 року. Від підсумкового місця у групі Ліги націй залежатиме посів збірної при жеребкуванні відбору на ЧС-2026.

Результати жеребкування Ліги націй 2024/25 – Україні пощастило уникнути гранда, група смерті в елітному дивізіоні