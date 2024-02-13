"В теории мы выглядим главным фаворитом группы, с нашими игроками, подбором исполнителей, тренерским штабом. Однако на практике я бы не решился сказать, что сборная Украины на две головы сильнее всех и в Лиге наций нас ждет легкая прогулка.

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Я уверен, что каждый из матчей для сборной Украины будет очень непростым, но я верю в успех нашей команды, что мы выиграем группу и поднимемся в Лигу А. Как минимум такая задача должна стоять перед нашей командой и должна быть зоной ответственности футболистов и тренерского штаба", – поделился Вацко в программе Вацко On Air.

Напомним, в группу B1 в Лиге наций попали сборные Чехии, Украины, Албании и Грузии. Групповой этап Лиги наций должен состояться с 5-7 сентября по 7-19 ноября 2024 года. Плей-офф будет состоять из двух матчей – 17-25 марта 2025 года. От итогового места в группе Лиги наций будет зависеть посев сборной при жеребьевке отбора на ЧМ-2026.

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