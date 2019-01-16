Ковпак і Братков залишили Десну

Форвард Олександр Ковпак та захисник Антон Братков шукатимуть собі нові клуби.

Центральний захисник Антон Братков та нападник Олександр Ковпак розірвали угоди з Десною за згодою сторін, повідомляє прес-служба чернігівців.

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Олександр Ковпак прийшов в Десну напередодні старту сезону в УПЛ, і встиг в першій частині сезону 2018/2019 зіграти в 9 матчах.

Антон Братков грав за Десну з 2016 року, і завоював з клубом срібні нагороди Першої ліги. В активі Антона Браткова 74 матчі в активі сіверян.

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