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Десна візьме на турецький збір Богданова та Сергійчука, триваю переговори щодо переходу Прийми

16 січня 06:30 1 Читать на русском
Десна візьме на турецький збір Богданова та Сергійчука, триваю переговори щодо переходу Прийми
Андрій Богданов / фото із соцмереж

Чернігівська Десна активно готується до другої половини сезону.

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь візьме з собою на збори 24 гравці: Паст, Татаренко, Литовка, О. Фаворов, Д. Фаворов, Люлька, Імереков, Гітченко, Мостовий, Слінкін, Якимів, Волков, Огиря, Старенький, Філіппов, Хльобас, Безбородько , Картушов, Белік.

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Як стало відомо FootBoom, з чернігівською командою летять колишній форвард Ворскли Михайло Сергійчук, а також півзахисник Андрій Богданов, який недавно покинув польську Арку. Зовсім скоро ці виконавці можуть стати повноцінними гравцями Десни і підписати контракти.

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Крім того, Десна веде активні переговори з представниками Зорі щодо переходу Василя Прийми.

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