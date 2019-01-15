Десна заявила про зацікавленість у підписанні Калітвінцева

Україна — 21:19 1962
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Динамо завтра представить Соля, гравець вже прибув у Київ – журналіст
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Плани Реала щодо Луніна кардинально змінилися – клуб хоче повернути українця собі на другу частину сезонуІспанія — 18:57 6101
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Леганес презентував КравцяІспанія — 18:14 1753
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Рівно 20 років тому Реал оформив один з найбожевільніших трансферів у своїй історії – цей півзахисник грав і за ДинамоІспанія — 17:09 10149
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Фран Соль вилетів до Києва – Динамо перевищило свій бюджет на трансфер форвардаУкраїна — 15:22 3746
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