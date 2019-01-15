Десна заявила про зацікавленість у підписанні Калітвінцева

Голова прес-служби чернігівської Десни Олександр Шевченко підтвердив, що клуб намагається підписати півзахисника Динамо Владислава Калітвінцеваю

"Якби хоч один журналіст звернувся в клуб за коментарем з цього питання, то отримав би відповідь: ''ФК Десна зацікавлений в послугах Владислава Калітвінцева.

Калітвінцев спростував інформацію про перехід у Десну

Цей гравець підходить під концепцію головного тренера, і наш клуб робить все можливе, щоб підписати контракт з гравцем.

Калітвінцев буде готуватися до весняної частини сезону з дублем Динамо

Сподіваємося, що нам вдасться знайти спільну мову, і ми посилимо свій склад Калітвінцевим вже найближчим часом'', – написав Шевченко на своїй сторінці у Фейсбук.