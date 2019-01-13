Ковалець: Скласти конкуренцію Динамо реально, але для Олександрії це не самоціль

Півзахисник Олександрії Кирило Ковалець заявив, що основною ціллю команди не є боротьба за місце в кваліфікації Ліги чемпіонів з Динамо.

"Для нас конкуренція з Динамо не самоціль, хоча, вважаю, таке реально. Головне зараз завдання Олександрії – пробитися до першої шістки. Дай Бог ми туди прийдемо, тоді можна буде подумати і про щось інше. Але що в кожному поєдинку ми будемо грати на перемогу – в цьому я не сумніваюся.

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Не буду приховувати, та й сам Володимир Богданович не раз підкреслював, що на зборах Олександрія достатньо часу приділяє фізичній підготовці. Виходить, що статистика підтверджує правильність цих дій.

На виконання різного роду стандартів, у нас є свій футболіст, як і той, хто повинен в тій чи іншій ситуації завершувати комбінацію. Просто так вийшло, що більше це доводилося робити мені", – цитує Ковальця Команда 1.

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