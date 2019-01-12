Лучкевич назав три причини, які спонукали хавбека проміняти Стандард на Олександрію

Новоспечений гравець Олександрії Валерій Лучкевич пояснив, що його мотивувало покинути бельгійський Стандард.

"По-перше, футболіст повинен не просто грати, а грати так, щоб звернути на себе увагу. Для кожного гравця одягнути футболку національної збірної – це велика честь. І я не приховую, що хочу грати за збірну.

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По-друге, це перезавантаження. Зміна обстановки, відчуття, що ти вдома в Україні, де виріс і став футболістом. Свій менталітет, своя мова, все рідне. У Бельгії по-іншому.

У Стандарді всі розмовляють французькою, яку, на жаль, я не зміг вивчити, вона важко піддається. Говорив англійською. Ось такі нюанси вплинули на моє рішення", – цитує Лучкевича UA-Футбол.

Нагадаємо, Валерій перейшов у Олександрію на правах оренди до кінця сезону.

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