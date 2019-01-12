toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Лучкевич назав три причини, які спонукали хавбека проміняти Стандард на Олександрію

10:38 543 Читать на русском
Лучкевич назав три причини, які спонукали хавбека проміняти Стандард на Олександрію
Валерій Лучкевич / Фото з соцмереж

Новоспечений гравець Олександрії Валерій Лучкевич пояснив, що його мотивувало покинути бельгійський Стандард.

"По-перше, футболіст повинен не просто грати, а грати так, щоб звернути на себе увагу. Для кожного гравця одягнути футболку національної збірної – це велика честь. І я не приховую, що хочу грати за збірну.

Лучкевич зізнався, що, крім Олександрії, мав пропозиції від інших клубів

По-друге, це перезавантаження. Зміна обстановки, відчуття, що ти вдома в Україні, де виріс і став футболістом. Свій менталітет, своя мова, все рідне. У Бельгії по-іншому.

У Стандарді всі розмовляють французькою, яку, на жаль, я не зміг вивчити, вона важко піддається. Говорив англійською. Ось такі нюанси вплинули на моє рішення", – цитує Лучкевича UA-Футбол.

Нагадаємо, Валерій перейшов у Олександрію на правах оренди до кінця сезону.

Маліновський у Ромі: чому такий трансфер вигідний для усіх

Теги
Українці за кордоном Валерій Лучкевич Валерій Лучкевич Олександрія Олександрія Стандард Стандард Бельгія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
7
хв
Вест Хем
14:30
Арсенал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук