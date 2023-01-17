"27 грудня Олександр Поворознюк зателефонував і я приїхав в Петрово на базу, подивився що є для роботи, для того, щоб команда прогресувала. В Інгульці працював хороший тренер Сергій Лавриненко, який шість років будував команду. Відзначу хорошу атмосферу в колективі. Завдання у нас грати в хороший футбол, щоб подобалось вболівальникам. Команда досвідчена, кістяк гравців залишається.

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У нас запланований збір в Туреччині, де хочемо провести вісім спарингів. Основна підготовка буде проведена саме в Туреччині. Те, що УПЛ проводить матчі під час війни – це дуже здорово. Дякую ЗСУ за те, що маємо можливість грати і показувати те, що Україна жива, українці хочуть бути незалежними і самостійними. Перемога буде за нами", – поділився Ковалець в коментарі прес-службі Інгульця.

Додамо, що Інгулець наразі посідає 14 місце в турнірній таблиці (зона вильоту), набравши 13 очок після 14 зіграних матчів.

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